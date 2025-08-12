В Белом доме оценили возможность визита Трампа в Россию

Белый дом: возможно, у Трампа есть планы в будущем посетить Россию

Президент США Дональд Трамп в будущем может посетить Россию. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает РИА Новости.

«Возможно, есть планы в будущем посетить Россию», — заявила она.

В ходе этого же выступления Левитт отметила, что на предстоящей встрече российского лидера Владимира Путина и Трампа будет представлена только одна сторона конфликта на Украине.

Переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина состоятся на Аляске 15 августа. Главной темой встречи станет ситуация на Украине. Чего ожидать от встречи лидеров России и США, пригласят ли на саммит Владимира Зеленского и какие вопросы будут обсуждать президенты — в материале «Газеты.Ru».

Новость дополняется.