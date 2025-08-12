В Белом доме назвали цель встречи Трампа с Путиным на Аляске

Белый дом: цель встречи Трампа с Путиным в том, чтобы лучше понять позицию РФ

Цель встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске заключается в том, чтобы лучше понять позицию РФ для достижения мира на Украине. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь администрации Трампа Кэролайн Ливитт, трансляцию ее общения с журналистами вел YouTube-канал Белого дома.

«Цель этой встречи для президента заключается в том, чтобы уехать с нее с более четким пониманием того, как мы можем положить конец этой войне», — сказала Ливитт.

Владимир Путин и Дональд Трамп договорились встретиться на Аляске 15 августа. Главной темой обсуждения лидеров двух стран станет урегулирование конфликта на Украине.

При этом изначально не сообщалось, где именно на Аляске встретятся президенты. В ходе брифинга 12 августа Левитт также уточнила, что саммит пройдет в городе Анкоридже. По ее словам, в пятницу утром глава Белого дома отправится через всю страну для двусторонней встречи с Путиным.

Ранее синоптик предсказал погоду на Аляске в день встречи Путина и Трампа.