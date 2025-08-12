Встреча Путина и Трампа: когда и где она состоится, что обсудят лидеры России и США

Чего ожидать от встречи Путина и Трампа на Аляске и будет ли на ней Зеленский

Продолжается подготовка к саммиту Россия — США, запланированному на 15 августа. Переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина состоятся на Аляске, главной темой станет ситуация на Украине. Чего ожидать от встречи лидеров России и США, пригласят ли на саммит Владимира Зеленского и какие вопросы будут обсуждать президенты — в материале «Газеты.Ru».

Где и когда пройдет встреча Путина и Трампа

О готовящихся переговорах Дональд Трамп сообщил 8 августа в социальной сети Truth Social. Как отметил президент США, встреча произойдет в «великом штате Аляска» 15 августа.

Дату и место подтвердили в Кремле: помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски географической близостью к обеим странам.

«Россия и США — близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран», — отметил Ушаков.

Губернатор Аляски Майк Данливи заявил о готовности штата принять саммит Россия — США, ведь «на протяжении веков Аляска служила мостом между странами и остается воротами для дипломатии».

Почему для проведения саммита выбрана Аляска?



До этого предполагаемым местом переговоров называли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Венгрию, Швейцарию или Италию. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал провести переговоры в Минске с участием Владимира Зеленского. Эксперты называют разные причины, в том числе исторический контекст и вопросы безопасности. Кроме того, газета The Washington Post отмечает, что Аляска станет местом встречи Путина и Трампа, так как США не признают юрисдикцию Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест президента России.

Официально стороны не объявили, где именно на Аляске состоится встреча. Сначала местное издание сообщило, что главы России и США могут провести переговоры в отеле Alyeska Resort в Гирдвуде. Там даты с 12 по 16 августа недоступны для бронирования. А позже в сети появилась информация об отсутствии свободных мест в отеле Captain Cook в Анкоридже, где забронированы все номера с 11 по 15 августа.

Бывший агент Секретной службы США Бобби Макдональд предположил, что встреча президентов может пройти на военной базе на Аляске. По его словам, здесь охрана может обеспечить им уединение и время для совместной работы без отвлечения на посторонние дела.

Бывший вице-губернатор штата Лорен Леман назвал вероятным местом проведения базу Элмендорф-Ричардсон близ Анкориджа или базу Эйлсон около Фербанкса.

По последним данным, Федеральное управление гражданской авиации США планирует закрытие воздушного пространства над Анкориджем с 15 августа по утро 16 августа в рамках протокола «перемещения VIP-персоны». Анкоридж — крупнейший город на Аляске, он расположен в южной части штата.

Приедет ли Дональд Трамп в Россию? В ходе пресс-конференции 11 августа Дональд Трамп заявил о планах посетить Россию в ближайшую неделю.



«Вы знаете, я собираюсь встретиться с Путиным, я собираюсь в Россию в пятницу. Я не хочу сейчас обсуждать, насколько небезопасной, грязной и отвратительной стала наша прекрасная столица», — добавил Трамп, рассуждая о ситуации в Вашингтоне.



Высказывание главы США взбудоражило интернет-сообщество. Некоторые сочли, что президент запланировал визит в Москву. А несколько пользователей в шутку предположили, что Трамп уже причислил Аляску к России. Однако позже Дональд Трамп поправил себя.



«Президент России едет в нашу страну. А не мы в его страну или в третью страну», — подчеркнул глава Белого дома.



Американские СМИ со ссылкой на Белый дом поспешили дополнить слова президента. По словам представителей, на сегодняшний день никаких изменений места встречи Путина и Трампа не было, она состоится на Аляске.



Газета The Guardian назвала оговорку Трампа «досадной оплошностью» и напомнила, что Аляска не является частью России с 1867 года, когда она была продана США за $7,2 млн.

Какие вопросы обсудят президенты России и США на переговорах

Дональд Трамп на брифинге 11 августа раскрыл несколько тем для обсуждения. Президент США назвал грядущий саммит «пробным», но уточнил, что рассчитывает на конструктивный разговор с лидером РФ.

«Вероятно, в течение первых двух минут я точно пойму, удастся ли заключить сделку», — заявил Трамп, добавив, что стремится к «наилучшему для обеих сторон» решению.

Главная цель встречи, по словам Трампа, — убедить Путина согласиться на прекращение огня на Украине. Президент США не исключил, что для прекращения боевых действий придется рассмотреть варианты обмена территориями, но не уточнил, какие именно регионы он имеет в виду.

Он подтвердил журналистам, что на переговорах с Путиным обсудит изменение линии фронта. По его словам, США намерены добиться возвращения Украине части территорий.

«Будет обмен землями на благо Украины. Но будут и плохие вещи для обеих сторон», — уточнил Трамп, добавив, что любые изменения границ должны быть взаимовыгодными.

Глава Минобороны США Пит Хегсет также предположил, что президенты обсудят обмен территориями между Россией и Украиной.

По данным Bloomberg, США и Россия обсуждают проект соглашения, при котором Москва сохранит контроль над Крымом и значительной частью Донецкой и Луганской народных республик в обмен на прекращение боевых действий в Херсонской и Запорожской областях по текущей линии соприкосновения. Издание Financial Times уточнило, что Украина может вернуть себе части Харьковской, Сумской, Запорожской и Херсонской областей. При этом властям республики необходимо отказаться от планов по вступлению в НАТО и согласиться на ограничения в военной сфере.

Также Трамп намерен организовать прямые переговоры между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Но лидер США признал, что соглашение может быть и не достигнуто, а встреча с российским коллегой может завершиться безрезультатно.

«Возможно, я выйду, пожелаю удачи, и этим все кончится», — допустил Дональд Трамп.

Будет ли присутствовать Зеленский на саммите

10 августа, за день до брифинга Трампа, американские СМИ сообщали о возможности появления Зеленского на встрече лидеров России и США. По данным NBC News, Белый дом обсуждает возможность приглашения украинского президента, но ясности пока не было.

Однако президент США высказался на этот счет довольно резко. На брифинге он заявил журналистам, что глава Украины не приглашен на Аляску 15 августа. Трамп добавил, что за три с половиной года Зеленский провел множество встреч, но это ни к чему не привело.

Особое недовольство Трампа вызвало мнение Зеленского по территориальным вопросам. Глава Украины уже отверг какой-либо «обмен территориями» в рамках конфликта. Президент США намерен связаться с главой Украиной и европейскими лидерами после разговора с Путиным. Тогда он сможет обсудить возможные варианты урегулирования.

При этом телеканал CNN допустил, что Зеленский все-таки сможет находиться на Аляске 15 августа. Любые мероприятия с его участием, скорее всего, пройдут после встречи Трампа и Путина.

Реакция Европы и НАТО на встречу лидеров России и США

Предстоящая встреча Путина и Трампа уже вызвала широкие консультации между европейскими столицами. Главы Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии, Франции и председатель Еврокомиссии выпустили совместное заявление. В нем они отметили, что путь к миру на Украине не может быть определен без Украины.

Лидеры Европы подтвердили готовность содействовать дипломатии Трампа, сохраняя при этом военную и финансовую помощь Киеву.

Новость о готовящейся встрече Путина и Трампа также прокомментировал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он считает, что их диалог может положить начало обсуждению территориального вопроса в рамках урегулирования конфликта на Украине.

«Мы должны признать, что в данный момент Россия контролирует часть украинской территории <...> Когда речь пойдет о территориальном вопросе, это должно быть фактическое признание, а не политическое признание де-юре», — сказал он в интервью ABC News.

Рютте выступил за участие Киева в переговорах, так как повестка дня включает вопросы территорий и гарантий безопасности для Украины.