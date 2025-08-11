Трамп заявил, что посетит Россию

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что собирается посетить Россию на этой неделе. Трансляцию пресс-конференции вел YouTube-канал Белого дома.

«Вы знаете, я собираюсь встретиться с Путиным, я собираюсь в Россию в пятницу. Я не хочу сейчас обсуждать, насколько небезопасной, грязной и отвратительной стала наша прекрасная столица», — сказал Трамп, рассуждая о ситуации с безопасностью в Вашингтоне.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести 15 августа переговоры на Аляске. Главная заявленная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать в себя обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Трампу также передали приглашение посетить РФ.

В свою очередь лидеры Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, а также Германии, Польши и главы Еврокомиссии выпустили совместную декларацию, в которой указали, что европейские страны готовы продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине.

Ранее сообщалось, что на Аляске устроят митинг против встречи Путина и Трампа.