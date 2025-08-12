На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белом доме сообщили, что Зеленского не будет на встрече Путина и Трампа

Белый дом: на встрече Путина и Трампа будет одна сторона конфликта на Украине
На предстоящей встрече российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа будет представлена только одна сторона конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает РИА Новости.

Незадолго до этого Telegram-канал издания «Телеграф.ua» писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча с ним и президентами России и США планируется, оданко дата переговоров пока не назначена. Он отметил, что встреча Путина и Трампа может быть важной для их двустороннего трека, однако «ничего об Украине» без нее «они не примут».

Переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина состоятся на Аляске 15 августа. Главной темой встречи станет ситуация на Украине. Чего ожидать от встречи лидеров России и США, пригласят ли на саммит Владимира Зеленского и какие вопросы будут обсуждать президенты — в материале «Газеты.Ru».

Новость дополняется.

