Бывший вице-губернатор Аляски выступил за дружбу между РФ и США

Бывший вице-губернатор Аляски выразил надежду на диалог и дружбу между РФ и США

Бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман заявил, что хотел бы видеть диалог и дружбу между РФ и США. Его слова передает РИА Новости.

«Я хочу, чтобы люди слышали друг друга. На мой взгляд, будет хорошо, если мы станем поддерживать общение», — сказал экс-чиновник.

Также он рассказал, что на Аляске до сих пор сохраняется огромное русское наследие в языке и культуре. По словам Лемана, ему известны более 700 названий в штате, имеющих русские корни.

На прошлой неделе Кремль и Белый дом сообщили, что 15 августа на Аляске должна состояться встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Данный штат был выбран как место для переговоров из-за его географической близости к РФ: российской делегации надо будет просто перелететь через Берингов пролив. Ожидается, что ключевой темой обсуждения станет урегулирование украинского конфликта.

12 августа американский лидер поделился своими ожиданиями от переговоров с российским коллегой. Трамп сообщил о намерении добиться прекращения огня на Украине, а также допустил возможность обмена территориями между Москвой и Киевом. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналисты выяснили, где будет находиться украинский лидер Владимир Зеленский во время переговоров Путина и Трампа.