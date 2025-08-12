Бывший вице-губернатор Аляски рассказал о сохранении русского наследия в штате

Аляска, где должны пройти очные переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, до сих пор сохраняет огромное русское наследие. Об этом заявил бывший вице-губернатор штата Лорен Леман, пишет РИА Новости.

«Здесь до сих пор сохраняется огромное русское наследие в языке, религии и культуре. Я знаю свыше 700 названий на Аляске, имеющих русские корни», — отметил экс-чиновник.

По словам Лемана, его отец родился в 1917 году в местечке Нинильчик на полуострове Кенай. К тому моменту прошло 50 лет после того, как Российская империя продала США свои владения в Северной Америке. Тем не менее у детей первым языком все еще был русский, а не английский.

Встреча Путина и Трампа на Аляске запланирована на 15 августа. В Кремле уже подтвердили время и место переговоров. Ожидается, что ключевой темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине.

12 августа американский лидер поделился своими ожиданиями от переговоров с президентом РФ. Трамп заявил о намерении добиться прекращения огня на Украине и не исключил возможности обмена территориями между Москвой и Киевом. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

