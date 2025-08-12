«В течение первых двух минут я пойму, удастся ли заключить сделку». Трамп рассказал об ожиданиях от встречи с Путиным

Дональд Трамп на брифинге в понедельник рассказал о своих ожиданиях от переговоров с Владимиром Путиным, которые назначены на 15 августа на Аляске. Президент США заявил о намерении добиваться прекращения конфликта на Украине, выразил недовольство позицией Владимира Зеленского и допустил возможность обмена территориями между Киевом и Москвой.

Предстоящий саммит станет первой личной встречей Трампа и Путина за шесть лет и будет проходить на территории США — на Аляске, что придает ему особое символическое значение. Последний раз они встречались в Осаке на полях саммита G20 в 2019 году, где обсуждали Иран, Украину, Сирию, Венесуэлу и контроль над вооружениями. В Вашингтоне и Москве сейчас говорят, что формат предстоящей встречи остается гибким, а повестка будет определена в ходе подготовки.

Трамп о встрече на Аляске и жесте уважения Путина

На брифинге в понедельник президент США назвал грядущий саммит «пробным», но уточнил, что рассчитывает на конструктивный разговор с российским лидером.

«Вероятно, в течение первых двух минут я точно пойму, удастся ли заключить сделку», — заявил Трамп журналистам в Белом доме, добавив, что стремится к «наилучшей для обеих сторон сделке».

Американский президент отметил символичность визита Владимира Путина в США, назвав его «жестом уважения»:

«Это очень уважительно, что президент России приедет в нашу страну, а не мы едем в его страну или третье место».

Трамп обозначил главную цель встречи — убедить Путина согласиться на прекращение огня на Украине: «Я скажу ему: Вам следует прекратить эту войну, Вам следует прекратить ее».

Президент США уверен, что способен контролировать ситуацию и не допустить перерастания конфликта в глобальное столкновение. При этом он допустил, что встреча может оказаться по результатам как «хорошей», так и «плохой».

Критика Зеленского и отсутствие его на саммите

Президент Украины Владимир Зеленский на переговоры не приглашен, сказал Трамп:

«Он провел множество встреч за три с половиной года, но это ни к чему не привело».

Он сообщил, что после разговора с Путиным планирует немедленно связаться с Зеленским и европейскими лидерами, чтобы обсудить возможные параметры урегулирования.

При этом Трамп подчеркнул: «Я не согласен с действиями Зеленского, потому что, по моему мнению, этого конфликта вообще не должно было быть».

Особое недовольство у Трампа вызывает позиция Зеленского по территориальным вопросам.

Президента США «обеспокоило» заявление президента Украины о необходимости конституционного одобрения для обмена территориями: «Ему не требовалось одобрение, чтобы вступить в войну и всех убить».

Территориальные уступки и «обмен землями»

Трамп подтвердил, что на переговорах с Путиным будет обсуждаться изменение линии фронта:

«Будет обмен землями на благо Украины. Но будут и плохие вещи для обеих сторон».

По его словам, США намерены добиться возвращения Украине части территорий, однако любые изменения границ должны быть взаимовыгодными.

Трамп добавил, что следующим шагом должно стать прямое общение Путина и Зеленского.

«Я хочу организовать переговоры между ними — с моим участием или без него. Возможно, соглашение не будет достигнуто, и тогда я прекращу усилия», — признал Трамп, допустив, что встреча с Путиным может завершиться безрезультатно: «Возможно, я выйду, пожелаю удачи, и этим все кончится».

Подготовка к саммиту на Аляске

О встрече на Аляске Дональд Трамп объявил 8 августа, на следующий день после визита в Кремль своего спецпосланника Стива Уиткоффа. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, стороны прорабатывают «практические и политические параметры» встречи, и этот процесс будет непростым.

Точное место встречи еще не объявлено, но накануне стало известно, что в день саммита Федеральное управление гражданской авиации США закроет воздушное пространство над Анкориджем в радиусе 48 км и на высоте до 5,5 км с 15 августа по утро 16 августа в рамках протокола «перемещения VIP-персоны».