На Аляске рассказали о подготовке к встрече Трампа и Путина

Леман: Аляска может быстро подготовиться к саммиту Трампа и Путина

Аляска способна быстро подготовиться к встрече лидеров Соединенных Штатов и Российской Федерации Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом РИА Новости заявил бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман.

«Мы можем подготовиться очень быстро», — сказал он.

Экс-чиновник подчеркнул, что важной частью подготовки к саммиту является вопрос безопасности. По его словам, у местных властей есть возможности для обеспечения безопасности.

До этого сообщалось о том, что США перекроют небо над Анкориджем в день встречи Путина и Трампа на Аляске.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске. Главная заявленная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать в себя обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков выразил надежду, что предстоящая встреча президентов России и США придаст импульс нормализации отношений между странами.

Ранее Трамп объяснил значение встречи с Путиным на Аляске.