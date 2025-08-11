На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп объяснил значение встречи с Путиным на Аляске

Трамп заявил, что встреча с Путиным на Аляске будет предварительной
Встреча президента США Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске будет носить предварительный характер. Об этом политик заявил в ходе конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале Белого дома.

«Это, в сущности, будет встреча для заполнения [пробелов]», — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что Путин пригласил его принять участие в возможном урегулировании конфликта на Украине. По словам американского лидера, его российский коллега хочет «покончить с этим».

При этом президент США отметил, что на предстоящей встрече он намерен убеждать российского лидера прекратить конфликт на Украине.

Путин и Трамп договорились провести 15 августа переговоры на Аляске. Главная заявленная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать в себя обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Трампу также передали приглашение посетить РФ.

Ранее в России назвали «косвенный признак» готовности Запада признать новые территории РФ.

