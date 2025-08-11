США закроют небо над Анкориджем ради встречи Путина и Трампа

США перекроют небо над Анкориджем в день встречи Путина и Трампа на Аляске

Воздушное пространство над городом Анкоридж, расположенным на Аляске, будет закрыто 15 августа, в связи с планируемой встречей президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщило Федеральное управление гражданской авиации (FAA) Соединенных Штатов, пишет РИА Новости.

«Американские власти закроют небо над крупнейшим городом этого штата в радиусе 30 миль (48,3 километра) и на высоте до 18 тысяч футов (почти 5,5 тысячи метров)», — сказано в материале.

Ограничения будут действовать в течение одного дня.

Диалог между Путиным и Трампом намечен на 15 августа и пройдет на Аляске. Главной темой станет достижение мирного урегулирования на Украине. Среди возможных обсуждаемых инициатив — территориальный размен и отказ Киева от дальнейшего курса на вступление в Североатлантический альянс.

Агентство Bloomberg сообщило, что страны Евросоюза и президент Украины Владимир Зеленский намерены противостоять миротворческим усилиям Трампа на встрече с Путиным.

Ранее на Украине призвали не признавать итоги встречи Путина и Трампа.