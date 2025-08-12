В МИД РФ рассказали, чего ожидают от встречи Путина и Трампа

Рябков: встреча Путина и Трампа может дать импульс нормализации отношений

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков выразил надежду, что предстоящая встреча президентов России и США придаст импульс нормализации отношений между странами. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

«Надеемся, что встреча на высшем уровне позволит сдвинуть с места решение ключевых вопросов, включая восстановление авиасообщения», — подчеркнул дипломат.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске. Главная заявленная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать в себя обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Трампу также передали приглашение посетить РФ.

В свою очередь лидеры Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, а также Германии, Польши и главы Еврокомиссии выпустили совместную декларацию, в которой указали, что европейские страны готовы продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине.

Ранее в офисе Зеленского призвали Европу не признавать итоги встречи Путина и Трампа.