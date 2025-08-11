На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Колумбии умер сенатор, на которого было совершено покушение

Колумбийский сенатор Мигель Урибе Турбай умер в больнице после покушения
Chepa Beltran/Global Look Press

Колумбийский сенатор и возможный кандидат в президенты на выборах в 2026 году Мигель Урибе Турбай, на которого было совершено покушение в начале июня, умер в больнице. Об этом сообщила радиостанция Blu Radio.

Врачи боролись за жизнь сенатора два месяца, однако спасти его не удалось. Причиной смерти названо кровотечение в центральной нервной системе после полученного ранения. Политик скончался 11 августа на 39-м году жизни.

Покушение на сенатора произошло 7 июня во время предвыборного мероприятия на западе Боготы. Двое вооруженных людей выстрелили в Мигеля Урибе Турбая сзади, когда он выступал перед народом. Уточняется, что пуля попала в голову политику. Его госпитализировали в критическом состоянии.

8 июня мэр Боготы Карлос Галан сообщил о задержании стрелявшего в сенатора мужчины. Министр обороны Колумбии Педро Санчес на своей странице в соцсети X назвал нападение на Урибе «покушением на страну и ее демократию».

Позже газета El Tiempo со ссылкой на источники сообщила, что задержанным оказался подросток. Во время судебного заседания обвиняемый отверг выдвинутые против него обвинения и заявил о невиновности. По его словам, он носил оружие в целях самообороны.

Ранее в США обвинили левых в покушении на колумбийского сенатора.

