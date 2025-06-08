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В США обвинили левых в покушении на колумбийского сенатора

Рубио: в покушении на Урибе виновата левая риторика властей Колумбии
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Jacquelyn Martin/Pool/Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал риторику властей Колумбии причиной покушения на анонсировавшего планы занять пост президента колумбийского сенатора от партии «Демократический центр» Мигеля Урибе Турбая. Соответствующую публикацию Рубио разместил в социальной сети X.

«Это прямая угроза демократии и результат агрессивной левой риторики, исходящей из высших эшелонов колумбийского правительства», — заявил глава Госдепа.

На этом фоне Рубио призвал президента Густаво Петро защитить колумбийских чиновников и добиться наказания для виновников покушения, а также «снизить градус провокативной риторики».

Нападение на Урибе произошло во время предвыборного мероприятия на западе Боготы. Кроме политика, ранения получили еще три человека, включая нападавшего. Мэр города Карлос Галан сообщил о задержании подозреваемого.

Газета El Tiempo сообщила, что предполагаемый нападавший — 15-летний подросток, он был ранен охранниками Урибе. Свидетели рассказали, что несовершеннолетний нападавший приехал на мотоцикле. По их словам, подозреваемый подошел к сенатору на расстояние около полутора метров, после чего выстрелил в спину около шести раз. Одна из пуль попала Урибе в голову. Политик находится в больнице.

Ранее в Госдуме заявили о способности Британии организовать покушение на Путина.

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