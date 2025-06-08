В Колумбии неизвестные выстрелили в голову кандидата в президенты

В Колумбии во время предвыборного мероприятия на западе Боготы произошло нападение на сенатора Мигеля Урибе Турбая, кандидата в президенты от партии «Демократический центр» на выборах в 2026 году. Об этом сообщает Blu Radio.

Согласно статье, двое вооруженных людей выстрелили в сенатора сзади, когда он выступал на мероприятии. После этого среди посетителей и местных жителей произошел переполох.

Как уточняется, пуля попала политику в голову. Турбай был доставлен в больницу в критическом состоянии.

4 мая в Стамбуле произошло нападение на главу оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Озгюра Озеля. Это случилось, когда он в сопровождении охранников и однопартийцев уходил с мероприятия в Культурном центре Ататюрка. В этот момент сбоку к нему подскочил мужчина из толпы и сильно ударил ладонью по лицу в районе лба. Нападавшего тут же задержали. Он объяснил, что злился на политика из-за отказа предоставить ему партийную карточку на питание.

Ранее журналист ударил президента Аргентины микрофоном.