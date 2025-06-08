Стрелявшего в колумбийского сенатора мужчину задержали

Мэр Боготы Карлос Галан сообщил в соцсети X о задержании мужчины, выстрелившего в колумбийского сенатора Мигеля Урибе.

По словам главы города, в настоящее время Урибе получает неотложную помощь.

«Стрелявший был пойман», — написал Галан.

Министр обороны Колумбии Педро Санчес на своей странице в соцсети X назвал нападение на Урибе «покушением на страну и ее демократию».

Нападение на Турбая произошло во время предвыборного мероприятия на западе Боготы. Сенатор является кандидатом в президенты от партии «Демократический центр» на выборах в 2026 году. По данным журналистов, двое вооруженных людей выстрелили в сенатора сзади, когда он выступал на мероприятии.

4 мая в Стамбуле произошло нападение на главу оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Озгюра Озеля. Это случилось, когда он в сопровождении охранников и однопартийцев уходил с мероприятия в Культурном центре Ататюрка. В этот момент сбоку к нему подскочил мужчина из толпы и сильно ударил ладонью по лицу в районе лба. Нападавшего тут же задержали. Он объяснил, что злился на политика из-за отказа предоставить ему партийную карточку на питание.

Ранее журналист ударил президента Аргентины микрофоном.