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Обвиняемый в покушении на колумбийского сенатора подросток не признал вину

El Tiempo: обвиняемый в покушении на сенатора Урибе не признал свою вину
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Chepa Beltran/Global Look Press

Подросток, обвиняемый в покушении на колумбийского сенатора Мигеля Урибе, не признал свою вину. Об этом сообщает газета El Tiempo со ссылкой на источники.

По данным издания, судебное заседание прошло в закрытом режиме. Подросток не стал признавать, что именно он выстрелил в сенатора.

Журналисты отметили, что обвиняемый отверг выдвинутые обвинения и заявил о своей невиновности. По его словам, он носил оружие в целях самообороны.

Нападение на Урибе произошло во время предвыборного мероприятия на западе Боготы. Мэр Боготы Карлос Галан сообщил о задержании подозреваемого.

Позднее газета El Tiempo сообщила, что предполагаемый нападавший — 15-летний подросток, он был ранен охранниками Урибе. Свидетели рассказали, что несовершеннолетний нападавший приехал на мотоцикле. По их словам, подозреваемый подошел к сенатору на расстояние около полутора метров, после чего выстрелил в спину около шести раз.

Ранее в США обвинили левых в покушении на колумбийского сенатора.

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