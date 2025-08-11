Зеленский утверждает, что Путин попытается «обмануть» Трампа на встрече лидеров

Зеленский: Путин попытается обмануть Трампа во время встречи на Аляске

Президент России Владимир Путин якобы попытается «обмануть» своего американского коллегу Дональда Трампа во время встречи глав государства на Аляске 15 августа. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает газета The Hill.

«Конечно, наша команда работает с Соединенными Штатами — ни дня не проходит без общения о том, как обеспечить настоящий мир. Мы понимаем намерение России попытаться обмануть Америку — мы этого не допустим», — утверждает он.

При этом украинский лидер отметил, что «высоко ценит» решимость Трампа положить конец конфликту на Украине.

До этого член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявлял, что Россия и США могут предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому федерализацию.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести 15 августа переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ.

Зеленский прокомментировал «территориальную сделку».