На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский утверждает, что Путин попытается «обмануть» Трампа на встрече лидеров

Зеленский: Путин попытается обмануть Трампа во время встречи на Аляске
true
true
true
close
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Президент России Владимир Путин якобы попытается «обмануть» своего американского коллегу Дональда Трампа во время встречи глав государства на Аляске 15 августа. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает газета The Hill.

«Конечно, наша команда работает с Соединенными Штатами — ни дня не проходит без общения о том, как обеспечить настоящий мир. Мы понимаем намерение России попытаться обмануть Америку — мы этого не допустим», — утверждает он.

При этом украинский лидер отметил, что «высоко ценит» решимость Трампа положить конец конфликту на Украине.

До этого член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявлял, что Россия и США могут предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому федерализацию.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести 15 августа переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ.

Зеленский прокомментировал «территориальную сделку».

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами