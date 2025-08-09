На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский заявил о целях Путина на Украине

Зеленский заявил, что не допустит «второго раздела» Украины
true
true
true
close
Thomas Peter/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой предложения о заключении «территориальной сделки» между Россией и Украиной, назвав данную инициативу попыткой повторения крымского сценария. Об этом он заявил в вечернем обращении.

Глава государства отметил, что присоединение Крыма и отсутствие должной реакции на данное событие привели к оккупации частей Донецкой и Луганской областей, а отсутствие «превентивного наказания за стягивание войск к границам Украины обернулось полномасштабным вторжением».

По мнению Зеленского, президент России Владимир Путин стремится к тому, чтобы ему простили «захват юга Херсонщины, Запорожья, Луганской области, Донецка и Крыма».

Он заявил, что Украина не допустит «второй попытки разделения», поскольку, как он утверждает, «зная Россию, где вторая, там и третья».

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести 15 августа переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ.

Ранее Зеленский отказался обсуждать обмен территориями.

