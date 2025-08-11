Посол рассказал, какой вариант Россия и США предложат Украине

Россия и США могут предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому федерализацию. Об этом в статье для РИА Новости написал член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.

«Важнейшим элементом плана, который будет предложен Москвой и Вашингтоном Владимиру Зеленскому, для этого его оставляют американцы, может стать федерализация, децентрализация, дающая право регионам развивать в том числе исторические связи с Россией», — написал он.

По его словам, за прекращение огня «Украине придется заплатить мирным договором с признанием новых границ».

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести 15 августа переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ.

На фоне этого лидеры Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, а также Германии, Польши и главы Еврокомиссии выпустили совместную декларацию, в которой указали, что европейские страны готовы продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине, поддерживать страну дипломатически. Утверждается, что конфликт можно завершить только при сочетании «активной дипломатии, поддержки Украины и давления на Россию».

