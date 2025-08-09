Трамп заявил, что Путину нравится Уиткофф

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф находится на хорошем счету у президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Уиткофф ему нравится, это я вам точно могу сказать», — сказал он.

6 августа с официальным визитом в Москву прибыл спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Он провел переговоры с Путиным. Стороны обсудили украинский кризис и перспективы развития стратегического сотрудничества между Россией и США. В ходе встречи российский лидер отметил, что что планирует встретиться с Трампом.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться уже на следующей неделе. Среди возможных площадок называются ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Италия. Подробнее – в материале «Газета.Ru».

