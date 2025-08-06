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Путин через Уиткоффа передал Трампу пожелание встретиться

Fox News: Путин сказал Уиткоффу, что хочет встретиться с Трампом
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Pablo Martinez Monsivais/AP

Президент РФ Владимир Путин сказал спецпосланнику США Стиву Уиткоффу на встрече в Кремле, что хочет встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, сначала Путин сказал Уиткоффу, что хочет встретиться с Трампом, после чего спецпосланник передал это сообщение президенту США, а тот, в свою очередь, поддержал инициативу и заявил о готовности встретиться уже на следующей неделе, если темой беседы станет окончание боевых действий на Украине.

После этого Трамп созвонился с европейскими коллегами и президентом Украины Владимиром Зеленским и рассказал им о возможной встрече с Путиным, отмечает Fox News.

До этого газета New York Times писала, что Трамп намерен лично встретиться с Путиным уже на следующей неделе. По данным источников, вскоре после этого глава Белого дома планирует провести встречу с Путиным и Зеленским. Отмечается, что встречи будут проходить только с участием этих трех лидеров, без европейских коллег. Последние согласились не участвовать в переговорах.

6 августа с официальным визитом в Москву прибыл Уиткофф. Он провел переговоры с Путиным. Стороны обсудили украинский кризис и перспективы развития стратегического сотрудничества между Россией и США. Какие выводы по итогам встречи можно сделать и как в России оценивают контакты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России назвали три пути для президента США после визита Уиткоффа в Россию.

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