Ушаков оценил результаты встречи Путина и Уиткоффа

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа прошла конструктивно. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, его слова приводит РИА Новости.

По его слова, в ходе переговоров обсуждалась дальнейшая совместная работа по урегулированию украинского кризиса.

«Россия информирует друзей и партнеров об итогах встречи Путина и Уиткоффа», — отметил Ушаков.

Ушаков ранее сообщил, что предстоящая неделя была обозначена в качестве ориентира для встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, однако трудно сказать, сколько времени займет подготовка мероприятия. При этом он отметил, что место проведения переговоров уже согласовано — он нем сообщат позднее.

6 августа с официальным визитом в Москву прибыл спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Он провел переговоры с Путиным. Стороны обсудили украинский кризис и перспективы развития стратегического сотрудничества между Россией и США. В ходе встречи российский лидер отметил, что что планирует встретиться с Трампом.

Ранее Ушаков рассказал о реакции Москвы на предложение Уиткоффа о трехсторонней встрече.