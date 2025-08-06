«Встреча впустую» или «конструктивный диалог». Как в России оценивают разговор Уиткоффа и Путина

Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф (справа) во время встречи, 6 августа 2025 года

Ушаков: Кремль расскажет об итогах встречи, когда Уиткофф доложит о них Трампу

В среду, 6 августа, с официальным визитом в Москву прибыл специальный посланник президента США Стивен Уиткофф. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили украинский кризис и перспективы развития стратегического сотрудничества между Россией и США. Ранее президент Дональд Трамп заявлял, что исходя из итогов встречи примет решение о санкциях против российской нефти. Какие выводы по итогам встречи можно сделать и как в России оценивают контакты — в материале «Газеты.Ru».

Специальный посланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф прилетел в Москву с официальным визитом, в рамках которого состоялась его встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Разговор президента РФ и американского спецпосланника продлился около трех часов.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков дал комментарий по итогам встречи, в котором охарактеризовал разговор двух сторон как «конструктивный». Он заявил, что Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис и перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Россией и США. При этом он отметил, что, прежде чем объявлять публично о результатах переговоров, нужно, чтобы информация о них дошла до Трампа.

«С российской стороны по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы, соответствующие сигналы получены и от президента Трампа. Сейчас ситуация такая, что наш президент владеет полнотой информации, то есть наши сигналы, сигналы от президента Трампа, а Трампу еще о результатах этой встречи не доложено, поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев», — сказал Ушаков.

Президент США ранее заявлял, что по итогам поездки Уиткоффа в Россию примет решение о пошлинах против Москвы и вторичных санкциях против стран, закупающих российскую нефть. Ультиматум, который американский лидер поставил Кремлю для достижения прогресса в прекращении огня на Украине, истекает 8 августа.

«Санкции будут, но, похоже, они довольно успешно их избегают», — признал Трамп на прошлой неделе в ответ на вопрос, что произойдет, если договоренность о перемирии на Украине не будет достигнута.

Американская газета The New York Times также отметила важность состоявшейся поездки. В материале подчеркивается, что сам американский лидер называл прошедшую в Кремле встречу «ключевой» для определения дальнейшей позиции Вашингтона по отношениям с Москвой.

close Гавриил Григоров/РИА Новости

Этот визит стал для Уиткоффа пятым по счету в этом году. Ранее спецпосланник приезжал в Россию 11 февраля, 13 марта, 11 и 25 апреля. В ходе этих поездок он проводил переговоры с Путиным.

Добрый и злой полицейский

Накануне приезда Уиткоффа Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования и услуг по ремонту гаубиц M777 на $104 млн и продажу услуг по транспортировке и консолидации грузов, а также сопутствующего оборудования на $99,5 млн.

Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж, сообщило, что продажа будет «соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности» и не потребует отправки на Украину дополнительных представителей правительства США или подрядчиков.

Подобные «сигналы» аккурат перед встречей Путина и Уиткоффа — это традиционная для Соединенных Штатов игра в «злого и доброго полицейского». Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог, американист Малек Дудаков.

«Перед визитом Уиткоффа в Москву администрация Трампа постаралась представить несколько ястребиную позицию. Это выразилось в контексте отправки небольших траншей для ВСУ и в контексте угроз ввести вторичные пошлины на российскую нефть. Это классическая для американцев стратегия доброго-злого полицейского. На этот раз в роли доброго полицейского выступает Уиткофф, а в роли злого полицейского выступает сам Трамп», — пояснил американист.

По мнению политолога, вряд ли американцам как-то поможет подобная стратегия, которую они сыграли весьма неправдоподобно.

«Учитывая, что размеры транша Киеву были небольшие, то, скорее всего, это еще остатки тех денег, которые выделялись Киеву при администрации Джо Байдена. Кроме того, угроза вторичных санкций на текущий момент не воспринимается особенно серьезно на фоне того, как все большее количество стран отказываются от их соблюдения», — заключил Дудаков.

О бесполезности пошлин на российскую нефть говорят и американские эксперты. Так, аналитики телеканала CNN предупреждают, что эти меры могут ударить по экономике самих Соединенных Штатов и стать причиной подорожания потребительских товаров, снижения рентабельности американских компаний и роста цен на нефть.

«Наказание для стран, которые продолжают потреблять большие объемы российских энергоносителей… также нанесет существенный ущерб экономике США», — заявил Клейтон Сигл, старший научный сотрудник по энергетике и геополитике Центра стратегических и международных исследований.

Надежда на конструктивный диалог

Газета Financial Times сообщила, что Трамп ожидает от поездки Утикоффа в Москву больших результатов, и надеется, что тот не вернется из России с пустыми руками.

«Все зависит от того, с чем вернется Уиткофф. Если Уиткофф вернется с пустыми руками, абсолютно ни с чем, Трамп взбесится», — заявил источник издания.

В российском экспертном сообществе также верят, что встреча Уиткоффа и Путина прошла не просто так, и сам факт того, что переговоры были, говорит о хорошей динамике контактов Москвы и Вашингтона. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Конечно, Соединенные Штаты пытаются вернуть в старое русло политики Байдена, в первую очередь это делает Великобритания. Однако эта встреча состоялась и длилась более трех часов, что говорит о том, что вопросы обсуждали серьезно», — сказал депутат.

Исходя из первых кратких заявлений Ушакова, понятно, что к каким-то общим знаменателям сторонам удалось прийти, считает Чепа.

«Я буду надеяться, что договоренности России и США будут носить конструктивный характер и отношения дальше продолжатся не на языке ультиматумов. Важно и то, что обсуждался не только украинский кейс, но и другие темы. Надеюсь, что и по остальным вопросам достигнуты какие-то конструктивные решения», — заключил Чепа.

В свою очередь политолог Малек Дудаков в разговоре с «Газетой.Ru» напомнил, что российская и американская стороны неоднократно указывали на то, что не стоит ждать каких-то сиюминутных прорывов после одного визита.

«Можно предположить, что Уиткофф привез в Москву очередное предложение устроить заморозку конфликта в обмен на какое-то смягчение санкций со стороны США. Москва вполне вежливо ответила, что приоритетным является устранение первопричин конфликта. При этом я допускаю, что по каким-то техническим и гуманитарным вопросам мы увидим определенные подвижки», — сказал американист.

Он не исключил, что Москве и Вашингтону удалось договориться о том, чтобы американцы не вводили жесткие вторичные пошлины в отношении российской нефти.

«Трамп может пойти по эскалационному пути и оказать давление на российскую экономику. Однако он может ограничиться и какими-то символическими формальными историями. Есть и третий вариант, который состоит в том, что Трамп может просто продлить свой дедлайн, как это было неоднократно. Я думаю, что вечернее выступление Трампа, которое ожидается сегодня, прольет свет на то, как прошли эти переговоры», — заключил Дудаков.

Разные понятия мира

Среди российских экспертов есть и те, кто считает, что Россия и США вряд ли смогут договориться о чем-то, так как у сторон принципиально разное понимание мира. Об этом, в частности, заявил «Газете.Ru» политолог Дмитрий Солонников.

«К сожалению, ни Трамп, ни кто-либо в Европе не воспринимает позицию России всерьез. И в Москве, и в Вашингтоне говорят о том, что стремятся к миру, но проблема в том, что понятие «мира» у нас разное. На Западе считают, что Россия должна капитулировать, вывести свои войска на границу 1991 года, выплатить репарации за нанесенный Украине ущерб. Понятно, что у России совершенно иные взгляды по этому вопросу», — сказал политолог.

Он подчеркнул, что военная операция в любом случае будет продолжаться и цели СВО никто не отменял.

«Вряд ли кто-то в здравом уме предполагает, что после визита Уиткоффа в Москву Путин отменит цели, которые ставил 24 февраля 2022 года. США в любом случае будут усиливать давление на Россию, потому что главная задача Вашингтона — это подписание соглашения о полном прекращении военных действий», — пояснил Солонников.

В рамках американского давления Трамп будет принимать решения, которые он будет считать выгодными для себя, уверен Солонников. По его мнению, если Трамп увидит выгоду в дальнейшей помощи Украине, то будет ей помогать независимо от того, о чем сегодня говорили Уиткофф и Путин.

В свою очередь политолог Рафаэль Ордуханян заявил «Газете.Ru», что визит Уиткоффа в Москву был совершен «впустую» и теперь обеим сторонам понятно, что итог украинского конфликта будет решаться исключительно на поле боя.

«Визит прошел абсолютно впустую. Уиткофф ничего нового не привез, стороны сверили какие-то часы и поняли, что они не согласны друг с другом по основным позициям. Штаты продолжат поставлять оружие Украине, и теперь это война Трампа, а не Байдена, а мы продолжим наступление», — сказал политолог.

Он не исключил, что какие-то нюансы относительно торговли и обещанных Трампом пошлин сторонам все-таки удалось согласовать, но принципиально ничего не решено.

«Наши разногласия настолько радикальны, настолько полярны, что обеим сторонам стало ясно, что единственно возможное решение вопроса — это решение на поле боя. И российская сторона в последнее время сигнализирует, что готова применять новые виды вооружения, потому что Запад просто не оставил нам возможностей для политического решения вопроса», — заключил Ордуханян.

Подобного мнения придерживается и подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис. Он заявил, что Россия не согласится на предложения, выдвинутые Уиткоффом, а потому его визит не спасет Украину от поражения.

По его мнению, ВС РФ «продолжат уничтожать украинские войска по всей линии фронта». Дэвис призвал украинского лидера Владимира Зеленского признать территориальные потери, пока у него есть такая возможность.