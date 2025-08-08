Минск, Рим или ОАЭ: где и когда может пройти встреча Путина и Трампа?

Fox News сообщил о предстоящей встрече Путина и Трампа в Риме

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться уже на следующей неделе. Среди возможных площадок называются ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Италия. Президент России назвал «подходящим» местом Объединенные Арабские Эмираты, а его помощник Юрий Ушаков подтвердил, что стороны приступили к проработке деталей. При этом белорусский лидер Александр Лукашенко предложил провести переговоры в Минске с участием Владимира Зеленского.

Встреча в Европе?

Встреча президентов России и США может состояться уже на следующей неделе, сообщает американский телеканал Fox News.

«Место проведения еще не определено, но в числе возможных вариантов рассматриваются Венгрия, Швейцария, Рим и Объединенные Арабские Эмираты», — сообщает канал.

Однако в Москве заявили, что Европа не является приоритетным направлением для встречи лидеров США и России.

Трамп, появившись позже перед журналистами в Белом доме, не ответил на вопросы о возможном месте проведения встречи, но, когда его спросили о саммите с Путиным и Зеленским, сказал, что «есть очень хорошие перспективы, что они встретятся» , подчеркивает Fox News.

«ОАЭ — одно из подходящих мест»

ТАСС со ссылкой на осведомленный источник утверждает, что встреча Путина и Трампа может пройти в одной из арабских стран.

Накануне сам Владимир Путин заявил, что рассматривает Объединенные Арабские Эмираты как «подходящее» место для встречи с Дональдом Трампом.

«У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятие подобного рода. Один из друзей — президент ОАЭ. Я думаю, мы решим, но это было бы одним из вполне подходящих мест», — заявил российский лидер.

С таким заявлением он выступил после встречи в Кремле президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна.

Владимир Путин при этом ушел от ответа на вопрос, какая из сторон стала инициатором встречи на уровне глав государств.

«Заинтересованность была проявлена с обеих сторон. Кто какое слово сказал первым, не имеет значения», — сказал президент России.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились о встрече лидеров в ближайшие дни.

«Сейчас вместе с американскими коллегами мы приступаем к конкретной проработке параметров этой встречи и места ее проведения. Кстати, замечу, что место проведения было тоже, в принципе, согласовано и информируем об этом несколько позже», — сказал Ушаков.

По его словам, ориентиром для встречи обозначена следующая неделя.

«Но стороны приступают непосредственно к подготовке этой важной встречи и, сколько подготовка займет дней, пока сказать трудно. Но вариант проведения встречи в течение следующей недели рассматривался, и мы к этому варианту относимся вполне положительно», — добавил помощник российского президента.

Лукашенко зовет в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова принять лидеров США, России и Украины, и предложил провести переговоры в Минске.

«Соберитесь втроем где-нибудь. Трамп, Путин — договоритесь в первый день и пригласите Зеленского. В первый день поговорить о российско-американских отношениях, а во второй — по этой проблеме. Пригласите Зеленского, положите на стол: вот воздушное перемирие», — отметил он.

Лукашенко подчеркнул, что давно говорил о необходимости подключения к переговорному процессу США. При этом белорусский лидер уточнил, что считает нынешний подход администрации Трампа к переговорам «ультимативным» и «неуместным» .

Он добавил, что Путин, «как и российское общество, хочет мира и готов к переговорам».

На фоне обсуждения потенциальной встречи президентов США и России Центральное телевидение Китая сообщило о телефонном разговоре Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпин. Подробности беседы не приводятся, но китайский лидер заявил, что Пекин рад тому, что Россия и США поддерживают контакты и улучшают отношения.