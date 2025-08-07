СМИ: Уиткофф обсудит с союзниками США встречу с Путиным

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф планирует в четверг, 7 августа, провести телефонный разговор с представителями Украины, Финляндии, Франции, Германии, Италии и Великобритании, чтобы сообщить им об итогах своей встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в социальной сети X заявил журналист американского портала Axios Барак Давид.

По его словам, Уиткофф также собирается обсудить со своими собеседниками дальнейшие шаги, включая возможность саммита Путина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

6 августа Путин во время встречи со спецпосланником американского лидера в Кремле заявил о желании встретиться с Трампом. Уиткофф передал это послание главе Белого дома, который поддержал инициативу российского лидера и заявил о готовности встретиться с ним уже на следующей неделе.

7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что договоренность о проведении встречи Путина и Трампа достигнута. По его словам, уже согласовано место встречи лидеров России и США, однако где именно она состоится, объявят позже.

Также Ушаков отметил, что Соединенные Штаты сделали РФ предложение, которое российской стороне показалось «вполне приемлемым».

