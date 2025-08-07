В Кремле заявили о согласовании места встречи Путина и Трампа

Ушаков: место встречи Путина и Трампа согласовано, о нем объявят позже

Согласована договоренность о проведении в ближайшие дни встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, его слова передает РИА Новости.

Он уточнил, что место встречи президентов уже согласовано, о нем объявят позже.

6 августа с официальным визитом в Москву прибыл спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Он провел переговоры с Путиным. Стороны обсудили украинский кризис и перспективы развития стратегического сотрудничества между Россией и США. В ходе встречи российский лидер отметил, что хочет встретиться с Трампом.

Газета New York Times ранее писала, что американский президент намерен лично встретиться с Путиным уже на следующей неделе. По данным источников, вскоре после этого глава Белого дома планирует провести встречу с Путиным и Зеленским. Отмечается, что встречи будут проходить только с участием этих трех лидеров, без европейских коллег. Последние согласились не участвовать в переговорах.

Ранее в России назвали три пути для президента США после визита Уиткоффа в Россию.