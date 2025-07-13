Американские элиты плохо знают историю России, из-за чего в отношениях Вашингтона с Москвой возникают проблемы. Об этом пишет журнал The American Conservative.

«Американцы, которые не знают или не признают историю России, не способны понять русский образ мышления, что ставит под угрозу их способность заключать соглашения с Россией», — говорится в материале.

Издание отметило, что также развитию добросовестного взаимодействия между США и Россией препятствовали заявления Вашингтона о планах по ослаблению Москвы и смене правительства, а также введение санкций.

6 июля президент России Владимир Путин заявил, что РФ и США во все времена находили нечто общее. По словам главы государства, долгое время отношения двух стран были «добрыми и своеобразными».

В конце июня помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что работа по устранению «взаимных раздражителей» между Россией и США будет продолжена. Он подчеркнул, что в текущий момент Москва ожидает сигнала от Вашингтона.

Ранее в США заявили об отсутствии козырей у Трампа против России.