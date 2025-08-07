Ушаков сообщил о «приемлемом» для России предложении США

От Соединенных Штатов поступило предложение, которое российской стороне показалось «вполне приемлемым». Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, его слова приводятся в Telegram-канале «Вестей».

«Было предложение со стороны американцев, которое нам представляется вполне приемлемым», — заявил представитель Кремля, комментируя подготовку встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

6 августа Владимир Путин во время встречи со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Кремле заявил о желании встретиться с Трампом. Уиткофф передал это послание главе Белого дома, который поддержал инициативу Путина и заявил о готовности встретиться с ним уже на следующей неделе.

7 августа Ушаков подтвердил, что договоренность о проведении встречи Путина и Трампа достигнута. По его словам, уже согласовано место встречи лидеров России и США, однако где именно она состоится, объявят позже.

Ранее в Раде заявили об украинской истерике из-за будущей встречи Путина и Трампа.