Совбез ООН проведет заседание из-за преследования Додика и Гуцул

Совбез ООН 7 августа рассмотрит ситуацию с преследованием Додика и Гуцул
Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Совет Безопасности (СБ) ООН в четверг, 7 августа, проведет созванное по инициативе России заседание, на котором рассмотрит ситуацию вокруг преследования главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул и президента Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорада Додика. Об этом в своем Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

6 августа Центральный избирательный комитет Боснии и Герцеговины аннулировал мандат Додика и постановил провести досрочные выборы в энтитете. Решение об отставке Додика было принято единогласно и вступит в силу после окончания срока на апелляционное обжалование. В течение 90 дней планируется проведение досрочных выборов главы республики.

5 августа суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». После оглашения приговора у здания суда в Кишиневе между сторонниками Гуцул и полицией произошли столкновения.

В тот же день заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что офис генсека всемирной организации считает приговор главе Гагаузии внутренним вопросом. Он подчеркнул, что в ООН осведомлены о вынесении приговора Гуцул, но не могут комментировать внутренние судебные процессы.

Ранее в МИД РФ назвали приговор главе Гагаузии «кульминацией репрессий».

