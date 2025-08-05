В офисе генсека ООН прокомментировали приговор главе Гагаузии

Офис генерального секретаря Организации Объединенных Наций считает приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул внутренним вопросом. Об этом РИА Новости заявил заместитель представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.

Он подчеркнул, что в офисе генсека организации осведомлены о вынесении приговора Гуцул, но не могут комментировать внутренние судебные процессы.

«Мы продолжаем внимательно следить за развитием событий в Молдове и по-прежнему призываем все заинтересованные стороны воздерживаться от любых действий или риторики, которые могут еще больше усилить напряженность как в Молдове, так и в регионе в целом», — добавил Хак.

5 августа суд Молдавии приговорил главу Гагаузии к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». После оглашения приговора у здания суда в Кишиневе между сторонниками Гуцул и полицией произошли столкновения. Какое будущее ждет Гагаузию и Евгению Гуцул и как в России отреагировали на приговор — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Гуцул из СИЗО передала сообщение народу Гагаузии.