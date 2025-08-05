В МИД РФ назвали приговор главе Гагаузии «кульминацией репрессий»

Международные правозащитные структуры должны дать объективную оценку приговору главе Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает Telegram-канал ведомства.

«Международные правозащитные структуры не могут игнорировать очередной факт беспредела кишиневского режима и обязаны дать ему объективному оценку», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что приговор Гуцул стал «кульминацией репрессий» правительства Молдавии против всей Гагаузской автономии.

5 августа суд Молдавии приговорил главу Гагаузии к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». После оглашения приговора у здания суда в Кишиневе между сторонниками Гуцул и полицией произошли столкновения. Какое будущее ждет Гагаузию и Евгению Гуцул и как в России отреагировали на приговор — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Гуцул из СИЗО передала сообщение народу Гагаузии.