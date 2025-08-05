«В тюрьме ее заменит Санду». Какое будущее ждет Гагаузию после приговора Гуцул

Глава Гагаузии Евгения Гуцул с супругом и сыном у здания суда в Кишиневе, 5 августа 2025 года

Суд Молдавии приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор». После оглашения приговора у здания суда в Кишиневе между сторонниками Гуцул и полицией произошли столкновения. Какое будущее ждет Гагаузию и Евгению Гуцул и как в России отреагировали на приговор — в материале «Газеты.Ru».

Главу Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор». Решение вынес суд Молдавии.

После оглашения приговора между сторонниками Гуцул и полицией у здания суда в Кишиневе произошли столкновения. При этом сотрудники полиции не пропустили в суд супруга и родственников главы Гагаузии.

Накануне заседания суда в Гагаузии прошел митинг в поддержку Гуцул, участники которого единогласно приняли резолюцию, призвав власти Молдавии прекратить судебные преследования против лидера автономии.

Ее задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию, и предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году.

Кроме того, политика обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов. Прокуроры считают, что с 2019 по 2022 год Гуцул ввозила в Молдавию деньги из России на финансирование партии и получала взносы «от организованной преступной группировки».

Глава Гагаузии отвергает все доводы стороны обвинения. Она называет дело политическим и связывает его с предстоящими 28 сентября парламентскими выборами в Молдавии.

Репрессии как они есть

В Кремле назвали приговор Гуцул «образцом незаконного давления на политических оппонентов в ходе предвыборной кампании». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы видим, как оппозиция всячески зажимается в Молдавии, фактически люди лишаются возможности голосовать за тех, кого они предпочитают. Речь идет о том, что правила демократии попираются в этой стране», — сказал Песков.

Приговор Гуцул носит вопиющий характер, заявил «Газете.Ru» директор института стран СНГ, депутат Госдумы Константин Затулин.

«Семь лет колонии без должных доказательств — это просто репрессии как они есть. Причем репрессии не лично по отношению к Гуцул, а в целом по отношению к гагаузам, которых власти в Кишиневе пытаются подчинить своей воле и заставить отказаться от сопротивления. Возможно, политическая карьера Гуцул подошла к концу, но в Гагаузии и Молдавии могут найтись люди, готовые сопротивляться», — сказал депутат.

По его мнению, будущее Гуцул во многом будет зависеть от сентябрьских выборов в парламент, который по конституции Молдавии играет большую роль, чем, например, в России, так как это парламентско-президентская республика.

«Градус безумия в Молдавии значительно увеличился, и ни о каком подобии справедливости или адекватности речи не идет. Не только такие несправедливые приговоры выносятся, но и сам ЦИК страны считает, что вмешательство во внутренние дела со стороны европейских стран не составляет никакой проблемы, раз Молдавия стремится стать членом ЕС. Это просто смехотворные заявления», — заявил Затулин.

По мнению политика, главное преступление Гуцул с точки зрения нынешних молдавских властей заключается в том, что она открыто выражала симпатию России.

«Главный рецепт изменения ситуации в Молдавии состоит в подъеме протестного движения. Многие граждане понимают, что наибольшей проблемой является нечестная игра на всех выборах и судебных разбирательствах, а потому ситуацию можно изменить только силой. Нечестная игра, в частности, была продемонстрирована на президентских выборах, когда Майя Санду была избрана голосами тех, кто из страны уехал в Западную Европу, а в самой Молдавии она выборы фактически проиграла», — пояснил Затулин.

Депутат предложил еще один, более радикальный вариант решения проблемы «нечестной игры» в Молдавии, который связан с успешным продвижением войск России на Украине.

«Самый радикальный способ решения сложившейся проблемы — это быстрое продвижение российской армии в направлении границы Украины с Приднестровьем и Молдавией. Если бы это было возможно, я думаю, что положение сильно бы изменилось, и тональность молдавских властей и их активность по части вынесения приговоров сразу бы понизилась», — заключил Затулин.

Приговор сплотит молдаван и гагаузов

Среди представителей экспертного сообщества есть и те, кто считает, что обвинительный приговор Евгении Гуцул сплотит население и сыграет против нынешней власти в Молдавии. Такого мнения придерживается первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«История показывает, что это будет не конец политической карьеры Гуцул, а наоборот, ее новый виток. Я уверен, что мы сможем наблюдать дальнейший рост популярности главы Гагаузии. Она и без того пользовалась большой поддержкой в Гагаузии, но сейчас возрастет и ее популярность в Молдавии. Кроме того, Гуцул пользуется поддержкой России», — сказал сенатор «Газете.Ru».

Он отметил, что Гуцул — авторитетный политик и не была замешана ни в одном коррупционном скандале, а значит, Кишинев просто решил убрать ее с политической арены, как конкурента, представляющего угрозу.

«Президент Молдавии Майя Санду использует методы [президента Украины Владимира] Зеленского, который сейчас расчищает политическое поле на Украине, и [президента Франции Эммануэля] Макрона, который в свое время с [Марин] Ле Пен также расправлялся. Я думаю, что все это выйдет боком самой Санду. Рано или поздно народ Гагаузии и Молдавии отвергнет ее политику», — заявил Джабаров.

При этом Санду является также гражданкой Румынии и, по мнению сенатора, пытается лишить Молдавию государственности, чтобы страна вошла в состав Румынии.

«Я думаю, что попытка убрать политического соперника закончится для Санду печально. В лучшем случае свое будущее она проведет, скрываясь на Западе, может, в той же Румынии. В худшем же случае она окажется на месте Гуцул по приговору суда за то, что она творила последние годы. Я надеюсь, что ситуация с Гуцул сплотит народ Молдавии и Гагаузии», — заключил Джабаров.

Будущие выборы

Ряд представителей экспертного сообщества согласны с предположением самой Гуцул, которая связала свой обвинительный приговор с предстоящими 28 сентября парламентскими выборами. Так, политолог Владимир Брутер в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что властям Молдавии важно, чтобы Гуцул не принимала никакого участия в избирательной кампании.

«Сейчас сторона защиты подаст апелляцию, и какое-то время Евгения Гуцул еще будет находиться под домашним арестом. Власть устроит и такой вариант развития событий, потому что им важно, чтобы она просто не принимала никакого участия в избирательной кампании», — сказал политолог.

По его мнению, политическая карьера главы Гагаузии подошла к концу, потому что власти Молдавии не допустят, чтобы она когда-нибудь вернулась к своей должности.

«Гагаузию ждет дискредитация, снижение реальных полномочий, и если получится, то отмена автономии. Де-юре автономию, конечно, сохранят, но де-факто она не будет иметь никаких политических и экономических полномочий. Молдавии даже не надо будет контролировать, кто станет новым главой Гагаузии, если власти в Кишиневе просто лишат автономию всех прав», — заключил Брутер.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что судебный процесс над главой Гагаузии окажет долгосрочное влияние на развитие Молдавии. Она также сообщила, что власти страны оказывают давление на судей, вовлеченных в процесс.

Захарова считает, что по мере приближения парламентских выборов в Молдавии политика президента страны по «закручиванию гаек» и уничтожению оппозиции набирает обороты. Это происходит под предлогом борьбы с «российской пропагандой», а в центре находится суд над Гуцул.

В свою очередь молдавская диаспора в России выразила возмущение решением Кишинева открыть всего два избирательных участка в Москве для голосования на парламентских выборах в сентябре. Представители диаспоры посчитали это недостаточным при наличии более 350 тысяч молдавских граждан в России.

Кроме того, российская диаспора отметила несоразмерность с количеством участков в других европейских странах.