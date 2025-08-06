Центральный избирательный комитет (ЦИК) Боснии и Герцеговины аннулировал мандат главы Республики Сербской Милорада Додика и постановил провести досрочные выборы в энтитете. Об этом сообщает газета Dnevni Avaz.

Как пишет издание, решение об отставке Додика было принято единогласно и вступает в силу после окончания срока на апелляционное обжалование. В течение 90 дней планируется проведение досрочных выборов главы республики.

26 февраля суд в Сараево признал Додика виновным в несоблюдении решений «высокого представителя по Боснии и Герцеговине» Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Политика обвиняют в подрыве конституционного порядка в республике.

После вынесения приговора премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал судебный процесс против Додика «политической охотой на ведьм», которая является примером превращения правовой системы в оружие против демократически избранного лидера.

Ранее Додик не исключил распада Боснии и Герцеговины.