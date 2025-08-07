На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин ответил на вопрос об инициаторе его встречи с Трампом

Путин о встрече с Трампом: заинтересованность была проявлена с обеих сторон
Президент России Владимир Путин заявил, что интерес к его встрече с американским лидером Дональдом Трампом исходит с обеих сторон. Об этом сообщает ТАСС.

«Заинтересованность была проявлена с обеих сторон, кто там какое слово сказал первым, это уже не имеет значения», — ответил глава государства на вопрос журналистов о том, кто был инициатором встречи.

6 августа Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле заявил о желании встретиться с Трампом. Уиткофф передал это послание главе Белого дома, который поддержал инициативу Путина и отметил, что готов встретиться с ним уже на следующей неделе.

7 августа Ушаков подтвердил, что договоренность о проведении встречи Путина и Трампа достигнута. Он добавил, что уже согласовано место встречи, однако пока называть его не стал.

Сам Путин одним из подходящих мест для его встречи с Трампом назвал ОАЭ.

Ранее предстоящую встречу Путина и Трампа назвали «дипломатическим динамитом».

Встреча Путина и Трампа
