Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с Трампом

Путин назвал ОАЭ одним из приемлемых мест для встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для проведения встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест», — отметил он.

6 августа в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина и специального посланника американского лидера Стивена Уиткоффа. Во время встречи стороны обсудили конфликт на Украине, а также перспективы развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Кроме того, президент РФ отметил, что хотел бы лично встретиться с Трампом.

На следующий день помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что РФ и США договорились провести очные переговоры глав государств в ближайшие дни. Он добавил, что место встречи уже согласовано.

При этом американская газета The New York Times писала, что встреча Путина и Трампа станет победой президента России.

