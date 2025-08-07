Предстоящую встречу Путина и Трампа назвали «дипломатическим динамитом»

Первая за много лет встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может оказаться «дипломатическим динамитом» и не привести к прекращению огня на Украине. Такое мнение выразил британский новостной телеканал Sky News.

В публикации озвучили две версии относительно встречи лидеров двух государств. По одной из них, президенты на самом деле могут достигнуть соглашения и заключить сделку. Однако по другой версии, это может быть не более, чем попытка России «уклониться» от ультиматума Трампа, который дал на урегулирование конфликта 10-12 дней, считают журналисты.

«Это может быть просто последняя попытка Кремля развеять гнев Дональда Трампа и уклониться от его крайнего срока, чтобы завершить конфликт к пятнице или столкнуться с санкциями», — говорится в статье.

В Sky News обратили внимание на то, что не было никаких сигналов от Москвы, что она готова смягчить свою переговорную позицию или отступить от своих целей на поле боя.

«Это может быть дипломатический динамит», — отметили в публикации.

7 августа помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что договоренность о проведении встречи Путина и Трампа достигнута. Он уточнил, что уже согласовано место встречи лидеров двух государств, однако его назовут позднее.

Ранее в Раде заявили об украинской истерике из-за будущей встречи Путина и Трампа.