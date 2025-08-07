На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Предстоящую встречу Путина и Трампа назвали «дипломатическим динамитом»

Sky News: встреча Путина и Трампа может оказаться дипломатическим динамитом
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Первая за много лет встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может оказаться «дипломатическим динамитом» и не привести к прекращению огня на Украине. Такое мнение выразил британский новостной телеканал Sky News.

В публикации озвучили две версии относительно встречи лидеров двух государств. По одной из них, президенты на самом деле могут достигнуть соглашения и заключить сделку. Однако по другой версии, это может быть не более, чем попытка России «уклониться» от ультиматума Трампа, который дал на урегулирование конфликта 10-12 дней, считают журналисты.

«Это может быть просто последняя попытка Кремля развеять гнев Дональда Трампа и уклониться от его крайнего срока, чтобы завершить конфликт к пятнице или столкнуться с санкциями», — говорится в статье.

В Sky News обратили внимание на то, что не было никаких сигналов от Москвы, что она готова смягчить свою переговорную позицию или отступить от своих целей на поле боя.

«Это может быть дипломатический динамит», — отметили в публикации.

7 августа помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что договоренность о проведении встречи Путина и Трампа достигнута. Он уточнил, что уже согласовано место встречи лидеров двух государств, однако его назовут позднее.

Ранее в Раде заявили об украинской истерике из-за будущей встречи Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами