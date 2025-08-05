В США заявили о риске Трампа утратить авторитет из-за России

Bloomberg: Путин становится все более серьезной проблемой для Трампа

Россия укрепляет позиции на международной арене, тогда как США рискуют утратить авторитет и нанести ущерб собственным интересам. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что российская сторона наращивает производство боеприпасов быстрее стран Североатлантического альянса, а также активно развивает беспилотные технологии, укрепляет связи с Северной Кореей и Китаем, продвигает расчетные механизмы в обход доллара.

Агентство утверждает, что президент России Владимир Путин становится все более серьезной проблемой для главы Белого дома Дональда Трампа, позиционирующего себя как миротворца.

14 июля Трамп пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров, если не будет достигнуто прогресса в урегулировании на Украине. Изначально американский лидер давал РФ 50 дней на прекращение огня, однако 28 июля сократил этот срок до 10-12 дней. Он истекает 8 августа.

Ранее в США раскритиковали Трампа за антироссийский курс политики.