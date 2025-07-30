«Вызывает только смешки». К чему может привести ультиматум Трампа

29 июля Дональд Трамп заявил, что срок его 10-дневного ультиматума России подойдет к концу 8 августа. Американский лидер заявил о своем разочаровании российским президентом Владимиром Путиным, который никак не отреагировал на его угрозы. Трамп пообещал ввести вторичные пошлины против стран, покупающих российские энергоносители по истечении 10-дневного срока. Какие политические и экономические последствия ожидают эксперты в связи с ультиматумом президента США — в материале «Газеты.Ru».

29 июля на борту Air Force One, возвращаясь в Вашингтон после пятидневного визита в Шотландию, президент США Дональд Трамп заявил, что срок его 10-дневного ультиматума об окончании конфликта России и Украины подойдет к концу 8 августа.

«Десять дней, начиная с сегодняшнего. После этого Соединенные Штаты введут пошлины и примут другие меры», — сказал американский лидер, отвечая на просьбу уточнить сроки своего ультиматума.

При этом Трамп отметил, что «не знает, повлияет ли это на Россию, потому что президент России Владимир Путин, кажется, хочет продолжать войну».

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что власти продолжают следить за заявлениями Трампа. Песков отметил, что Россия давно живет под санкциями, и экономика функционирует.

«Определенный иммунитет у нас уже выработан на этот счет, и мы продолжаем фиксировать все заявления, которые поступают от президента Трампа», — сказал он.

Ультиматум о 50 днях на урегулирование конфликта был выставлен Трампом 14 июля. Он заявил, что намерен ввести вторичные санкции против покупателей российской нефти в случае, если в украинском конфликте не удастся достичь договоренности о прекращении огня.

Однако спустя две недели Трамп объявил о сокращении срока своего ультиматума по урегулированию украинского конфликта с 50 до 10–12 дней и заявил, что он больше не заинтересован в разговорах с Путиным.

Политическая реакция

Жесткие сроки, обозначенные Трампом, вызвали сомнения даже внутри США. Так, телеканал CNN отмечает, что «сроки Трампа часто гибкие, он регулярно обещает что-то через «две недели», а затем не выполняет».

«Это особенно актуально в отношении конфликта между Россией и Украиной, где Трамп устанавливал сначала однодневный срок, затем говорил о 100 днях, 50 днях, а теперь опустился до 10-12 дней. Кроме того, в прошлом президент подчеркивал глупость установления жесткой линии. Он неоднократно критиковал бывшего президента Барака Обаму за то, что тот установил «красную линию» в отношении Сирии по вопросу применения химического оружия, а затем не принял мер, когда красная линия была пересечена», — говорится в материале.

В свою очередь газета The New York Times задается вопросом: насколько сильными рычагами влияния на Москву обладают США и готов ли президент Трамп их использовать.

«Мало что указывает на то, что ультиматум Трампа изменит отношение Путина. Российские войска обладают преимуществом на поле боя в разгар летнего наступления. Эксперты по внешней политике утверждают, что угрозы Трампа не слишком эффективны и он мог бы задействовать другие более действенные экономические и военные варианты», — говорится в статье.

Мнения российского экспертного сообщества очень сильно разделились. Есть те, кто критикуют Трампа за его непоследовательность, и те, кто считает действия американского лидера вполне предсказуемыми.

Так, например, глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин считает, что не стоит воспринимать Трампа, как ненадежного политика в связи с тем, что он часто меняет свою позицию. Сенатор считает, что это просто его особый политический стиль.

«У разных политиков и лидеров совершенно разные ход мышления и поведения. Президент США использует так называемые зигзагообразные методы. То есть сначала говорится одно, а потом это позиция немного корректируется и откатывается назад. С учетом того, что Трамп постоянно в центре политического и медийного внимания, подобный подход позволяет произвольно корректировать свою линию поведения», — пояснил Карасин в беседе с «Газетой.Ru».

Сенатор подчеркнул, что «в России мы живем своим умом и ориентируемся на собственные интересы и то, что нужно стране».

«Поэтому высказывания американской администрации мы учитываем и слышим, но относимся соответственно нашим планам», — заключил Карасин.

Есть и более радикальная позиция, которая заключается в том, что Трамп, постоянно меняя свои же условия, ставит самого себя в неловкое положение. Подобного мнения, например, придерживается политолог, американист Рафаэль Ордуханян.

«Нынешняя администрация становится необычайно похожа на предыдущую администрацию Джо Байдена в том плане, что своими действиями загоняет имидж, статус и авторитетность Соединенных Штатов ниже плинтуса. Постоянные безответственные заявления, которые постоянно исходят от американского президента вызывают только смешки, но к реальной политике это не имеет никакого отношения», — заявил политолог «Газете.Ru».

Он считает, что Трамп своими действиями ставит под сомнение позицию США и показывает, что ему просто нельзя верить. При этом Ордуханян отметил, что ответная реакция в мире на заявления американского президента остается сдержанной и спокойной.

«Я бы хотел обратить внимание на заявления китайского руководства по поводу вторичных санкций, которые их могут коснуться. Китай подчеркивает, что энергетическая безопасность — это краеугольный камень для всей страны, и потому они не откажутся от закупки российской нефти. Реакция достойная и спокойная, без истерик и фокусов, которых ждал Трамп», — заключил Ордуханян.

В свою очередь доцент факультета мировой политики МГУ, политолог Алексей Фененко заявил «Газете.Ru», что Трамп не изменял своей позиции, просто ранее в России не совсем правильно истолковывали его слова и действия.

«Я не вижу, чтобы Трамп сильно менял свою позицию. По-моему, мы в России так это воспринимаем, потому что изначально себе придумали, что американский президент хочет мира и может согласиться на выгодные для Москвы условия. Однако Трамп изначально выдвигал предложения по миру на американских условиях», — пояснил политолог.

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По его мнению, обострение санкционного конфликта с американской администрацией было естественно и прогнозируемо, так как Россия от своих приоритетов не откажется, а Трамп просто не захочет уступать.

«Соединенные Штаты как были враждебным государством для России, так им и останутся при любой администрации. Со всеми американскими президентами мы проходили один и тот же цикл — сначала пытались выстроить диалог и говорили о разрядке, перезагрузке дружбы, затем что-то шло не так, а в конце стороны балансировали на грани военного столкновения. При Трампе мы опять повторим весь цикл», — заключил Фененко.

Экономическая реакция

Вторичные санкции, которые Трамп пообещал ввести против России и покупателей российской нефти, грозят ударить по Индии и Китаю. Одновременно с этим администрация Трампа пытается заключить сделку о снижении пошлин с Нью-Дели и продлить торговое перемирие с Пекином.

Агентство Bloomberg отмечает, что это вызывает скептицизм относительно того, что Вашингтон действительно введет дополнительные санкции против Москвы и тем самым поставит под удар собственные интересы.

Руководитель пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс сообщила, что Вашингтон учел все потенциальные негативные последствия возможного введения новых санкций в отношении России и ее торговых партнеров, в том числе те, которые могут нанести ущерб интересам самих США.

Брюс подчеркнула, что Трамп не принимает «спонтанных решений», и подобные последствия, противоречащие интересам Вашингтона, учитывались с самого начала.

Президент США своими словесными интервенциями, прежде всего, пытается влиять на поведение на финансовых рынках. В части российской экономики у него пока это не получается, считает кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Потенциальные новые пошлины ударят, прежде всего, по ЕС и США, так как могут привести к дефициту отдельных товаров и росту цен на них в этих странах. Экономический рост многих европейских стран и так под большой угрозой, я ожидаю экономический спад в 2025 году в целом ряде европейских стран. Анонсированные пошлины Трампа реализацию такого сценария могут еще больше ускорить и усилить», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Он считает, что на доходах россиян анонсированные Трампом пошлины не отразятся , они находятся под надежной защитой государства и рынка труда.

Вместе с тем, старший преподаватель института международных экономических связей Илья Мосягин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что ультиматум Трампа соответствует его стилю переговоров «торговые войны — это легко».

«Трампу критически нужны победы. Жесткая риторика усиливает его имидж борца с геополитическими противниками, так как все они направлены на изоляцию РФ и устрашение партнеров, например, Китая, Турции, Казахстана», — сказал эксперт.

Мосягин уверен, что введение 100% пошлин ударит по американским предприятиям, в частности, по компания связанным с фармацевтикой и микрочипами.

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«Также стоит отметить, что сроки в 10 дней нереалистичны. Этого недостаточно для пересмотра глобальных цепочек поставок. Как показал опыт ЕС, даже под угрозой санкций бизнес лоббирует отсрочки. Угроза маловероятна к полной реализации. Скорее всего, после 9 августа последует символическое ужесточение пошлин на отдельные товары или отсрочка под предлогом начала переговоров», — заявил экономист.

При реализации угроз Трампа возможны потери в российском бюджете, но не катастрофические, считает Мосягин. Он также не исключил, что Китай может временно сократить закупки сырья, но не откажется от них, так как альтернативы российским ресурсам нет.