Трамп резко сократит срок для достижения перемирия на Украине

Трамп сократил для РФ срок достижения перемирия на Украине с 50 до 10-12 дней

Президент США Дональд Трамп заявил, что решил сократить крайний срок для достижения на Украине до 10-12 дней. Об этом он заявил после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии, передают «Ведомости».

«Я собираюсь установить новый крайний срок – примерно через 10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня», – подчеркнул Трамп.

Глава Белого дома отметил, что «нет причин ждать» до 3 сентября, так как Соединенные Штаты не видят никакого прогресса в переговорах.

14 июля Трамп заявил, что «очень, очень недоволен» Россией и лично ее президентом Владимиром Путиным, поскольку рассчитывал на достижение сделки по урегулированию конфликта на Украине «еще два месяца назад», но «похоже, этого не произойдет». В связи с этим глава Белого дома выдвинул Москве ультиматум, потребовав от нее завершения конфликта за 50 дней.

По его словам, если за это время не будет достигнут прогресс в переговорном процессе по конфликту на Украине, то США введут 100%-ные вторичные пошлины в отношении России и ее торговых партнеров. Кроме того, Трамп пообещал Киеву возобновить поставки вооружений, в том числе ЗРК Patriot. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ рассказали о последствиях ультиматума Трампа для Путина.