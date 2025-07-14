Трамп дал России 50 дней, чтобы закончить с Украиной. Не справится — США введут пошлины

Дональд Трамп выступил с заявлением о российско-украинском конфликте. Он отметил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Кроме того, американский лидер пообещал Киеву поставки оружия, в том числе ПВО Patriot, — однако платить за них будут страны ЕС. Что сказал Трамп и как на это отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

«Очень недоволен»

Президент США Дональд Трамп на брифинге после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме заявил, что «очень, очень недоволен» Россией и лично ее президентом Владимиром Путиным — потому что рассчитывал на достижение сделки по урегулированию на Украине «еще два месяца назад», но «похоже, этого не произойдет». В связи с этим американский лидер выдвинул Москве ультиматум, потребовав от нее завершения конфликта за 50 дней.

«Если мы не заключим сделку в течение 50 дней, мы введем очень жесткие тарифы — около 100%. Вы называете их вторичными тарифами, и вы знаете, что это значит», — сказал Трамп.

Президент США отметил, что предполагаемые ограничения в случае их введения нанесут удар по российской экономике, но он «хотел бы этого избежать». Введение вторичных пошлин США в случае отсутствия прогресса по Украине не потребует одобрения конгресса, сказал Трамп.

Свои переговоры с президентом России Владимиром Путиным он назвал «очень приятными», но отметил, что разочарован ими .

«Я часто говорю с ним о том, как довести дело до конца, а потом вешаю трубку и говорю: «Что ж, приятный был разговор». А потом по Киеву или другому городу наносят ракетный удар», — сказал Трамп.

При этом он назвал Путина «крутым парнем».

«Это жесткий человек. Это доказано за многие годы. Он одурачил многих — Буша, Клинтона, Обаму, Байдена. Меня – нет», — заявил американский президент.

Он посетовал, что Россия — «потенциально такая великая страна» — тратит на конфликт с Украиной «столько людей и денег». Трамп заявил, что надеется на «справедливую сделку» с Путиным, подчеркнув, что он «знает, что такое справедливая сделка».

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Поставки оружия Киеву

Также президент США подтвердил намерение и в дальнейшем поставлять «лучшую военную технику» на Украину. Однако теперь схема изменится: оплачивать все будет Евросоюз.

«Сегодня мы заключили сделку, по которой мы будем отправлять им оружие, а они будут платить за него», — сказал Трамп.

По словам Трампа, батареи ПВО Patriot отправятся на Украину «в течение нескольких дней»: союзники по НАТО передадут Киеву свои вооружения, а США впоследствии восполнят их арсеналы новыми комплексами. Стоимость передаваемого Киеву вооружения он оценил в «миллиарды долларов». По данным американского портала Axios, власти США на первом этапе намерены продать союзникам вооружение для Киева на сумму около $10 млрд , в пакет войдут ракеты, средства противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды.

Генсек НАТО Марк Рютте также заявил, что Украина получит «огромное количество» военной техники. «Это действительно масштабно», — подчеркнул он. По его словам, поставки Patriot — «только первая волна, будут и другие». Рютте уже провел переговоры на этот счет со многими странами, включая Финляндию, Данию, Швецию, Норвегию, Великобританию, Нидерланды и Канаду.

Координацией поставок оружия Киеву будут заниматься НАТО и постпред США при альянсе Мэтью Уитакер. Рютте при этом отметил, что на месте Владимира Путина он бы «задумался, не стоит ли отнестись к переговорам по Украине серьезнее, чем сейчас».

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Реакция в России

Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что вторичные пошлины ударят в первую очередь по самим США, а не по России.

«Спешу разочаровать американского президента — мы с США в данный момент почти ничем не торгуем, мизерный товарооборот в $8 млрд. При этом из России Соединенные Штаты получают необходимые им уран, титан, палладий, и их подорожание скажется прежде всего не на нашей, а как раз на их экономике», — сказал он.

Журавлев также счел неудивительным решение Трампа продолжить поставки оружия Украине.

«США поставляли, поставляют и будут поставлять оружие Украине — это аксиома, к которой нам давно следовало бы привыкнуть. Все остальное — россказни о том, что поставки будут прекращены, недовольство [президентом Украины Владимиром] Зеленским, аудит того, что было передано раньше, — лишь камуфляж, за которым США пытаются скрыть основное: они всегда будут противостоять России», — сказал он.

По мнению депутата, ожидать другого решения от руководителя Соединенных Штатов, которые «в официальных документах именуют Россию врагом», было бы странно.

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил «Газете.Ru», что угрозы Трампа не несут для РФ «ничего катастрофического», а сами заявления президента США были направлены на то, чтобы поднять свой рейтинг одобрения.

«Трамп в очередной раз хотел показать американскому избирателю, что он по-прежнему крутой и продолжает что-то активно делать. С точки зрения практики еще надо будет посмотреть, на что обещанные тарифы будут направлены. Все эти упражнения с тарифами носят обоюдоострый характер, так что Штаты могут добиться такой самоизоляции, что мало не покажется, потом сложнее будет спасать собственную экономику», — сказал сенатор.