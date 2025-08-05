В США раскритиковали Трампа за антироссийский курс политики

В результате ужесточения политики президента США Дональда Трампа в отношении России американское влияние в Арктике ослабевает. Об этом пишет издание Foreign Policy.

«Растущее отвращение США к сотрудничеству с Россией, сказавшееся в последнее время на их внешней политике <...>, таит в себе особую опасность для будущего Арктического региона, где неизбежна общая зависимость», — говорится в материале.

По мнению автора, в результате такой политики происходит еще большее сближение России с Китаем. В свою очередь, позиции Москвы как ключевого игрока в Арктике только укрепляются.

Отмечается, что администрации США следует быть избирательнее в формировании стратегии по взаимодействию с Кремлем — во избежание чрезмерной конфронтации.

28 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что будущее России лежит в том числе за освоением Арктики, которой уделяется пристальное внимание. До этого российский лидер поручил подготовить предложения по развитию в Арктике туристических кластеров и обеспечению их транспортной и иной инфраструктурой.

Ранее в России назвали условие для возобновления сотрудничества с США.