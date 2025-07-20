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Стало известно, когда и где пройдут переговоры Ирана с «евротройкой»

Sky News Arabia: переговоры Ирана с «евротройкой» пройдут 27 июля в Женеве
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Источник раскрыл, когда и где пройдут переговоры между Ираном и европейской «тройкой» в составе Германии, Франции и Великобритании. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

«Переговоры Ирана с «евротройкой» состоятся в Женеве в следующее воскресенье», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что переговоры Ирана с Германией, Францией и Великобританией должны состояться в неделю с 21 по 27 июля. Исламская республика и государства «евротройки» договорились провести переговоры по иранской ядерной проблематике.

В конце июня агентство IRNA сообщило, что Иран планирует продолжать переговоры со странами «евротройки», но тогда отмечалось, что дата следующего раунда консультаций пока не определена.

Последний раз стороны встречались 20 июня в швейцарской Женеве, где главы МИД «евротройки» приняли участие в переговорах с главой министерства иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

19 июля президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить новые ядерные объекты, если они будут построены.

Ранее Запад установил для Ирана крайний срок по ядерной сделке.

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