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Трамп пригрозил уничтожить новые ядерные объекты Ирана в случае их строительства

Трамп: если Иран решит создать новые ядерные объекты, то они будут уничтожены
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Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social пригрозил уничтожить новые ядерные объекты, если они будут построены.

По его словам, три ядерных объекта Ирана были полностью разрушены в результате ударов США.

«Потребовались бы годы, чтобы вернуть их в эксплуатацию, и, если бы Иран этого хотел, ему было бы гораздо выгоднее начать все заново, в трех разных местах, прежде чем эти объекты будут уничтожены, если он решит это сделать», — написал Трамп.

Сегодня в иранском меджлисе заявили, что республика может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия или приступить к обогащению урана до показателей более 60%, если санкции против Ирана продолжатся.

На днях телеканал NBC сообщал, что только один из трех ядерных объектов Ирана, которые подверглись бомбардировке США в июне, был полностью уничтожен, остальные пострадали «не так сильно», что дает Тегерану возможность возобновить ядерные исследования.

До этого тот же телеканал отмечал, что в США обсуждается возможность нанести дополнительные удары по двум менее поврежденным ядерным объектам Ирана, если Тегеран не согласится возобновить переговоры с администрацией Трампа по ядерной сделке.

Ранее Запад установил для Ирана крайний срок по ядерной сделке.

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