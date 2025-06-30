Иран планирует продолжить переговоры с «евротройкой»

Иран намерен продолжить переговоры с «евротройкой», но дата не определена

Иран намерен продолжать переговоры со странами «евротройки» (Великобритании, Франции и Германии), однако дата следующего раунда консультаций пока не определена. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Эсмаил Багаи, его слова приводит агентство IRNA.

По его словам, контакты иранской стороны с Британией, ФРГ и Францией продолжаются.

«Что касается их продолжения, переговоры велись на прошлой неделе, но окончательная дата следующего раунда переговоров еще не назначена», — сказал он.

Последний раз стороны встречались 20 июня в швейцарской Женеве, где главы МИД «евротройки» приняли участие в переговорах с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

Накануне заместитель главы МИД Исламской Республики Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Вашингтон предложил Тегерану возобновить переговоры по ядерной программе.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Спустя еще два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее Трамп заявил, что ничего не требует от Ирана, «в отличие от Обамы».