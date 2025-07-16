Запад установил для Ирана крайний срок для соглашения по атому

Запад установил для Ирана конец августа как крайний срок для соглашения по атому

Госсекретарь США Марко Рубио и министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании в ходе телефонного разговора договорились установить конец августа в качестве крайнего срока для достижения соглашения по ядерной сделке с Ираном. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Если к указанному сроку сделка не будет достигнута, три европейские державы планируют запустить механизм «мгновенного возврата» к санкциям Совета Безопасности ООН, снятых в рамках иранской сделки 2015 года, говорится в публикации.

По данным источников, европейцы намерены начать переговоры с Ираном в ближайшее время и попытаться убедить Тегеран, что он может избежать санкций. Но для этого Исламская Республика должна предпринять шаги, которые докажут мирный характер ее ядерной программы.

В частности, речь идет о возобновлении мониторинга со стороны МАГАТЭ, который Иран приостановил после израильских и американских ударов по ядерным объектам Ирана, а также вывозе из страны примерно 400 кг урана, обогащенного до 60%, который имеется в распоряжении Тегерана.

Axios уточняет, что администрация президента США Дональда Трампа предпринимает попытки возобновить переговоры с Исламской Республикой по ядерной сделке. При этом глава Белого дома разочарован, что Иран до сих пор не вернулся за стол переговоров.

13 июля газета The Washington Post, ссылаясь на источник, сообщила, что в Белом доме считают, что Тегеран открыт для соглашения по ядерной программе даже после ударов США и Израиля, «поставивших точку в текущих переговорах».

До этого издание Axios заявило, что президент РФ Владимир Путин якобы призвал Иран отказаться от обогащения урана и заключить ядерную сделку с Вашингтоном.

Ранее в США усомнились в уничтожении ядерных объектов Ирана.