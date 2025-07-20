СМИ раскрыли договоренности Ирана и «евротройки»

Tasnim: Иран и «евротройка» договорились провести переговоры по ядерному вопросу

Иран и государства «евротройки» договорились провести переговоры по иранской ядерной проблематике. Об этом сообщило агентство Tasnim, ссылаясь на на осведомленный источник.

При этом отмечается, что информации о времени и месте проведения переговоров пока нет.

«Источник сообщил, что Тегеран договорился с тремя европейскими странами — Германией, Францией и Британией — о проведении переговоров по ядерной проблематике Ирана», — говорится в публикации.

Агентство добавило, что сейчас ведутся дискуссии о времени и месте переговоров.

В конце июня агентство IRNA сообщило, что Иран планирует продолжать переговоры со странами «евротройки», но тогда отмечалось, что дата следующего раунда консультаций пока не определена.

Последний раз стороны встречались 20 июня в швейцарской Женеве, где главы МИД «евротройки» приняли участие в переговорах с главой министерства иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

19 июля президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить новые ядерные объекты, если они будут построены.

Ранее Запад установил для Ирана крайний срок по ядерной сделке.