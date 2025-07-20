Раскрыты сроки возможных ядерных переговоров с Ираном

ФРГ, Франция и Британия планируют переговоры с Ираном на неделе с 21 по 27 июля

ФРГ, Франция и Великобритания планируют новые переговоры по «ядерной сделке» с Ираном в неделю с 21 по 27 июля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

«Представители «евротройки» в контакте с Ираном, чтобы запланировать дальнейшие переговоры на ближайшую неделю», — сообщило агентство.

Источником этой новости был назван оставшийся анонимным чиновник из ФРГ.

До этого аналогичную информацию приводило иранское агентство Tasnim. По его данным, стороны уже договорились о переговорах, но информации о конкретных дате и месте их проведения пока нет.

Последний раз стороны встречались 20 июня в швейцарской Женеве, где главы МИД «евротройки» приняли участие в переговорах с главой министерства иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В ночь на 22 июня к ударам по Ирану подключились военно-воздушные силы (ВВС) США. Как сообщил Трамп, атаке подверглись три ядерных объекта республики, в числе которых был завод по обогащению урана Фордо.

Спустя еще два дня глава Белого дома заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии, а США потребовали от Ирана заключения сделки и «безоговорочной капитуляции». В Тегеране заявили, что не пойдут на соглашение, предполагающее отказ от мирного атома.

Ранее Трамп призвал Медведева не бросаться словами о передаче Ирану ядерного оружия.