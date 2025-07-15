В сенате США выступили с угрозами в адрес России

Член сената США от Республиканской партии Линдси Грэм пригрозил России судьбой Ирана. Об этом сенатор написал на своей странице в социальной сети X.

По словам Грэма, если российский лидер Владимир Путин захочет узнать, что произойдет на 51-й день, когда завершится выдвинутый президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом срок для заключения соглашения с Украиной, то ему следует позвонить в Тегеран аятолле Али Хаменеи.

Политик заявил, что страны, которые покупают дешевую российскую нефть, поддерживая тем самым «военную машину Путина», должны поверить Трампу на слово.

14 июля Трамп заявил, что недоволен позицией России по вопросу урегулирования на Украине, и поэтому планирует ввести «жесткие» вторичные пошлины против российской стороны, если вопрос украинского конфликта не разрешится в течение 50 дней.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости понять, что стоит за ультиматумом Трампа.

Ранее Лавров ответил известной пословицей авторам санкционных войн.