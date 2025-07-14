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Трамп выразил недовольство позицией России по Украине

Трамп заявил, что очень недоволен позицией России по Украине
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что недоволен позицией России по вопросу урегулирования на Украине. Его слова приводит ТАСС.

«И одна из причин, по которой вы здесь сегодня, это услышать, что мы очень недовольны Россией», — заявил он.

Трамп подчеркнул, что «очень-очень недоволен» и планирует ввести «жесткие» вторичные пошлины против российской стороны, если вопрос украинского конфликта не разрешится в течение 50 дней.

11 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты возобновили поставки вооружений на Украину. По его словам, республика получила «подтверждающие сигналы».

Позже депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что возобновление поставок оружия Украине странами Запада — безответственный шаг. Он отметил, что решение о поставках оружия идет вразрез с миротворческими усилиями, направленными на урегулирование конфликта на Украине.

Ранее в Кремле прокомментировали визит спецпосланника Трампа в Киев.

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